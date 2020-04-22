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У Штатах новий рекорд смертності за добу серед хворих на COVID-19

Середа, 22 квітня 2020, 05:24
У Штатах новий рекорд смертності за добу серед хворих на COVID-19

21 квітня у Сполучених Штатах померли 2804 пацієнти, у яких діагностували коронавірус. 

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За цей же час у країні підтвердили майже 26 тисяч нових випадків зараження. 

З початку епідемії у Штатах зареєстрували близько 819 тисяч інфікувань. Із них померли 45 318 людей, вилікувались майже 83 тисячі хворих. 

Усього у США залишається 609,5 тисяч активних випадків захворювання. 

Американці залишаються світовим лідером за темпами поширення хвороби. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.

Українська правда

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Теми: СШАкоронавірус
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