У Штатах новий рекорд смертності за добу серед хворих на COVID-19
21 квітня у Сполучених Штатах померли 2804 пацієнти, у яких діагностували коронавірус.
Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: За цей же час у країні підтвердили майже 26 тисяч нових випадків зараження.
З початку епідемії у Штатах зареєстрували близько 819 тисяч інфікувань. Із них померли 45 318 людей, вилікувались майже 83 тисячі хворих.
Усього у США залишається 609,5 тисяч активних випадків захворювання.
Американці залишаються світовим лідером за темпами поширення хвороби.
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Нагадаємо:
- Станом на 9 ранку 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.