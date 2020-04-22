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В Штатах новый рекорд смертности за сутки среди больных COVID-19

Среда, 22 апреля 2020, 05:24
В Штатах новый рекорд смертности за сутки среди больных COVID-19

21 апреля в Соединенных Штатах умерли 2804 пациенты, у которых диагностировали коронавирус.

Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За это же время в стране подтвердили почти 26 тысяч новых случаев заражения.

С начала эпидемии в Штатах зарегистрировали около 819 тысяч заражений. Из них умерли 45 318 человек, вылечились  почти 83 тысячи больных.

Всего в США остается 609,5 тысяч активных случаев заболевания.

Американцы остаются мировым лидером по темпам распространения болезни.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

Украинская правда
Темы: СШАкоронавирус
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