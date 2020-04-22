В Штатах новый рекорд смертности за сутки среди больных COVID-19

55 просмотров
Среда, 22 апреля 2020, 05:24

21 апреля в Соединенных Штатах умерли 2804 пациенты, у которых диагностировали коронавирус.

Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: За это же время в стране подтвердили почти 26 тысяч новых случаев заражения.

С начала эпидемии в Штатах зарегистрировали около 819 тысяч заражений. Из них умерли 45 318 человек, вылечились  почти 83 тысячи больных.

Всего в США остается 609,5 тысяч активных случаев заболевания.

Американцы остаются мировым лидером по темпам распространения болезни.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

Украинская правда
Темы: США коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
США останавливают прием иммигрантов на два месяца 22 апреля 2020, 04:30
Сенат США одобрил $500 миллиардов на спасение от коронавируса 22 апреля 2020, 02:05
Байден хотел бы сделать Мишель Обаму вице-президентом США 21 апреля 2020, 23:59
Все новости
Главные новости
В правительстве говорят, планировать отпуск на первую половину лета не стоит
Новости 21 апреля: продолжение карантина, увольнения у Зеленского
Экс-министр финансов станет советником Ермака
У Зеленского всерьез возьмутся за Кернеса и Труханова
Все новости
Минздрав

Чего боится коронавирус?

Фото

9 известных картин о правилах безопасности во время пандемии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!