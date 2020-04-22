В Штатах новый рекорд смертности за сутки среди больных COVID-19
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Среда, 22 апреля 2020, 05:24
21 апреля в Соединенных Штатах умерли 2804 пациенты, у которых диагностировали коронавирус.
Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: За это же время в стране подтвердили почти 26 тысяч новых случаев заражения.
С начала эпидемии в Штатах зарегистрировали около 819 тысяч заражений. Из них умерли 45 318 человек, вылечились почти 83 тысячи больных.
Всего в США остается 609,5 тысяч активных случаев заболевания.
Американцы остаются мировым лидером по темпам распространения болезни.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Напомним:
- По состоянию на 9 утра 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.
Украинская правда
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