Коронавірус: Туреччина випередила Китай за числом заражень

У Туреччині кількість зареєстрованих випадків зараження COVID-19 зросла до 95,5 тисяч. У Китаї, що раніше був центром епідемії, кількість підтверджених випадків складає майже 84 тисячі, із яких вилікувались близько 78 тисяч.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У всьому світі зареєстрували 2 мільйона 564 тисячі заражень коронавірусом, із них 177 тисяч летальних. Побороли COVID-19 майже 689 тисяч хворих.

Традиційно найбільше інфікувань зафіксували у США – 824 тисячі. В Іспанії нарахували 204 тисячі заражень, у Італії – 184 тисячі, у Франції – майже 160 тисяч, у Німеччині – 148 тисяч, у Великій Британії – понад 130 тисяч.

Найбільша смертність за добу спостерігається у США – 2804 жертв. У Великій Британії за цей час померли 828 осіб, в Італії – 534, у Франції – 531, в Іспанії – 430, у Німеччині – 224, у Швеції – 185, у Бельгії – 170, у Нідерландах – 165, у Бразилії – 154, у Канаді – 144, у Туреччині – 119.

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