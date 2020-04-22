Коронавірус: Туреччина випередила Китай за числом заражень

794 перегляди
Середа, 22 квітня 2020, 06:49

У Туреччині кількість зареєстрованих випадків зараження COVID-19 зросла до 95,5 тисяч. У Китаї, що раніше був центром епідемії, кількість підтверджених випадків складає майже 84 тисячі, із яких вилікувались близько 78 тисяч. 

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У всьому світі зареєстрували 2 мільйона 564 тисячі заражень коронавірусом, із них 177 тисяч летальних. Побороли COVID-19 майже 689 тисяч хворих.

Традиційно найбільше інфікувань зафіксували у США – 824 тисячі. В Іспанії нарахували 204 тисячі заражень, у Італії – 184 тисячі, у Франції – майже 160 тисяч, у Німеччині – 148 тисяч, у Великій Британії – понад 130 тисяч.

Найбільша смертність за добу спостерігається у США – 2804 жертв. У Великій Британії за цей час померли 828 осіб, в Італії – 534, у Франції – 531, в Іспанії – 430, у Німеччині – 224, у Швеції – 185, у Бельгії – 170, у Нідерландах – 165, у Бразилії – 154, у Канаді – 144, у Туреччині – 119.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих.

Українська правда
Теми: коронавірус Туреччина


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Штатах новий рекорд смертності за добу серед хворих на COVID-19 22 квітня 2020, 05:24
Білорусь звітує про 55 смертей пацієнтів із коронавірусом 22 квітня 2020, 03:41
На Дніпропетровщині нарахували 150 випадків COVID-19 22 квітня 2020, 02:54
Усі новини
Головні новини
На Дніпропетровщині нарахували 150 випадків COVID-19
У "Слузі народу" підтвердили, що Рада збереться у п’ятницю
В уряді кажуть, планувати відпустку на першу половину літа не варто
Новини 21 квітня: продовження карантину, звільнення у Зеленського
Усі новини
здоров'я

Жарознижувальні препарати: як діють, як застосовувати, які вибрати

Фото

9 відомих картин про правила безпеки під час пандемії