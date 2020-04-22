Коронавирус: Турция опередила Китай по числу заражений

В Турции количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 выросло до 95,5 тысяч. В Китае, который ранее был центром эпидемии, количество подтвержденных случаев составляет почти 84 тысяч, из которых вылечились около 78 тысяч.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Во всем мире зарегистрировали 2 миллиона 564 тысяч заражений коронавирусом, из них 177 тысяч летальных. Побороли COVID-19 почти 689 тысяч человек.

Традиционно больше всего заражений зафиксировали в США – 824 тысячи. В Испании насчитали 204 тысячи заражений, в Италии – 184 тысячи, во Франции – почти 160 тысяч, в Германии – 148 тысяч, в Великобритании – более 130 тысяч.

Наибольшая смертность в сутки наблюдается в США – 2804 жертв. В Великобритании за это время умерли 828 человек, в Италии – 534, во Франции – 531, в Испании – 430, в Германии – 224, в Швеции – 185, в Бельгии – 170, в Нидерландах – 165, в Бразилии – 154, в Канаде – 144, в Турции – 119.

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Напомним: