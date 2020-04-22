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ЄС готує допомогу для відновлення економіки України після пандемії - МЗС

Середа, 22 квітня 2020, 08:19

У Європейському Союзі опрацьовують додаткові шляхи допомоги Україні у боротьбі з пандемією та посткризовому відновленні економіки.

Про це міністру закордонних справ Дмитру Кулеби розповіли на відеоконференції у форматі "Групи друзів України в ЄС" за участі міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на МЗС.

Відеоконференція відбулася у вівторок напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, яке пройде 22 квітня. Під час засідання планується обговорення української проблематики.

Міністри обмінялися думками щодо  координації дій України та ЄС у протидії пандемії COVID-19 та подоланні її соціально-економічних наслідків. Дмитро Кулеба подякував ЄС за оперативне виділення Україні важливої гуманітарної  і фінансової підтримки. 

"Міністри закордонних справ держав-членів ЄС відзначили, що опрацьовують додаткові шляхи допомоги нашій державі у боротьбі з пандемією та посткризовому відновленні економіки", - повідомили у міністерстві.

Кулеба також поінформував колег про заходи, що вживає уряд для мінімізації негативних наслідків пандемії для економіки країни, та стан реалізації внутрішніх реформ.

21 квітня п’ятий президент України та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що Європейська комісія може надати Україні понад 1 млрд євро макрофінансової допомоги для подолання наслідків пандемії COVID-19.

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Теми: ЄСгрошікоронавірусепідеміяМЗС
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