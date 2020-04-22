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ЕС готовит помощь для восстановления экономики Украины после пандемии – МИД

Среда, 22 апреля 2020, 08:19

В Европейском Собзе разрабатывают дополнительные пути помощи Украине в борьбе с пандемией и посткризисном восстановлении экономики.

Об этом министру иностранных дел Дмитрию Кулебе рассказали на видеоконференции в формате "Группы друзей Украины в ЕС" с участием министров иностранных дел Евросоюза, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на МИД,

Видеоконференция состоялась во вторник в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 22 апреля. Во время заседания планируется обсуждение украинской проблематики.

Министры обменялись мнениями о координации действий Украины и ЕС в противодействии пандемии COVID-19 и преодолении ее социально-экономических последствий. Дмитрий Кулеба поблагодарил ЕС за оперативное выделение Украине важной гуманитарной и финансовой поддержки.

"Министры иностранных дел государств-членов ЕС отметили, что прорабатывают дополнительные пути помощи Украине в борьбе с пандемией и посткризисном восстановлении экономики", - сообщили в министерстве.

Кулеба также проинформировал коллег о мерах, принимаемых правительством для минимизации негативных последствий пандемии для экономики страны, и состоянии реализации внутренних реформ.

21 апреля пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что Европейская комиссия может предоставить Украине более 1 млрд евро макрофинансовой помощи для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Темы: ЕСденьгикоронавирусэпидемияМИД
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