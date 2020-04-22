467 хворих на коронавірус за добу і 13 померлих – новий "рекорд" України

Протягом 21 квітня в Україні встановлено 467 нових підтверджених випадки захворювання на COVID-19, 13 пацієнтів померли, 57 одужали від коронавірусу.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Загалом станом на 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, з них 174 хворих померли (з них 90 чоловіків та 84 жінок), а 424 людини одужали (з них 27 дітей).

На амбулаторному лікуванні 4 466 пацієнтів, з них 334 дитини.

Усього госпіталізовано 2 126 осіб, з них 97 дітей.

На апараті штучної вентиляції легенів перебуває 92 людини.

Усього в Україні досліджено 67 520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Епідемія станом на 22 квітня 2020 року ЦГЗ

У Чернівецькі області вже понад тисячу випадків захворювання, у Києві наближається до тисячі.

Загалом випадки підтверджено:



Вінницька обл. – 349 випадків (18 одужали);



Волинська обл. – 176 випадків (13 одужали);



Дніпропетровська обл. – 150 випадків (9 одужали);



Донецька обл. – 16 випадків (7 одужали);



Житомирська обл. – 287 випадків (1 одужав);



Закарпатська обл. – 218 випадків (16 одужали);



Запорізька обл. – 141 випадок (20 одужали);



Івано-Франківська область – 589 випадків (27 одужали);



м. Київ – 989 випадків (39 одужали);



Київська обл. – 390 випадків (32 одужали);



Кіровоградська обл. – 251 випадок (25 одужали);



Львівська обл. – 247 випадків (29 одужали);



Луганська обл. – 26 випадків (3 одужали);



Миколаївська обл. – 82 випадки;



Одеська обл. – 148 випадків (3 одужали);



Полтавська обл. – 116 випадків(12 одужали);



Рівненська обл. – 353 випадки (22 одужали);



Сумська обл. – 86 випадків (23 одужали);



Тернопільська обл. – 471 випадок (34 одужали);



Харківська обл. – 82 випадки (6 одужали);



Херсонська обл. – 72 випадки (9 одужали);



Хмельницька обл. – 54 випадки (5 одужали);



Черкаська обл. – 206 випадків (34 одужали);



Чернівецька обл. – 1053 випадки (34 одужали);

Чернігівська обл. – 13 випадків (3 одужали).