467 хворих на коронавірус за добу і 13 померлих – новий "рекорд" України
Протягом 21 квітня в Україні встановлено 467 нових підтверджених випадки захворювання на COVID-19, 13 пацієнтів померли, 57 одужали від коронавірусу.
Джерело: Центр громадського здоров’я
Деталі: Загалом станом на 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, з них 174 хворих померли (з них 90 чоловіків та 84 жінок), а 424 людини одужали (з них 27 дітей).
На амбулаторному лікуванні 4 466 пацієнтів, з них 334 дитини.
Усього госпіталізовано 2 126 осіб, з них 97 дітей.
На апараті штучної вентиляції легенів перебуває 92 людини.
Усього в Україні досліджено 67 520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
У Чернівецькі області вже понад тисячу випадків захворювання, у Києві наближається до тисячі.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. – 349 випадків (18 одужали);
Волинська обл. – 176 випадків (13 одужали);
Дніпропетровська обл. – 150 випадків (9 одужали);
Донецька обл. – 16 випадків (7 одужали);
Житомирська обл. – 287 випадків (1 одужав);
Закарпатська обл. – 218 випадків (16 одужали);
Запорізька обл. – 141 випадок (20 одужали);
Івано-Франківська область – 589 випадків (27 одужали);
м. Київ – 989 випадків (39 одужали);
Київська обл. – 390 випадків (32 одужали);
Кіровоградська обл. – 251 випадок (25 одужали);
Львівська обл. – 247 випадків (29 одужали);
Луганська обл. – 26 випадків (3 одужали);
Миколаївська обл. – 82 випадки;
Одеська обл. – 148 випадків (3 одужали);
Полтавська обл. – 116 випадків(12 одужали);
Рівненська обл. – 353 випадки (22 одужали);
Сумська обл. – 86 випадків (23 одужали);
Тернопільська обл. – 471 випадок (34 одужали);
Харківська обл. – 82 випадки (6 одужали);
Херсонська обл. – 72 випадки (9 одужали);
Хмельницька обл. – 54 випадки (5 одужали);
Черкаська обл. – 206 випадків (34 одужали);
Чернівецька обл. – 1053 випадки (34 одужали);
Чернігівська обл. – 13 випадків (3 одужали).
Цьому передувало: За попередню добу, 20 квітня, було зафіксовано 415 нових випадків, 10 летальних, а одужали 8 пацієнтів (із яких одна дитина).
Найбільша кількість захворювань, виявлених за добу, була в Україні 17 квітня – 501 випадок. Кількість смертей від COVID-19 дотепер не сягала більше 10 осіб впродовж однієї доби.
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