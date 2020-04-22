467 хворих на коронавірус за добу і 13 померлих – новий "рекорд" України

6146 переглядів
Середа, 22 квітня 2020, 09:33

Протягом 21 квітня в Україні встановлено 467 нових підтверджених випадки захворювання на COVID-19, 13 пацієнтів померли, 57 одужали від коронавірусу.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Загалом станом на 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, з них 174 хворих померли (з них 90 чоловіків та 84 жінок), а 424 людини одужали (з них 27 дітей).

На амбулаторному лікуванні 4 466 пацієнтів, з них 334 дитини.

Усього госпіталізовано 2 126 осіб, з них 97 дітей.

На апараті штучної вентиляції легенів перебуває 92 людини.

Усього в Україні досліджено 67 520 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Епідемія станом на 22 квітня 2020 року
Епідемія станом на 22 квітня 2020 року
ЦГЗ

У Чернівецькі області вже понад тисячу випадків захворювання, у Києві наближається до тисячі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. – 349 випадків (18 одужали);

Волинська обл. – 176 випадків (13 одужали);

Дніпропетровська обл. – 150 випадків (9 одужали);

Донецька обл. – 16 випадків (7 одужали);

Житомирська обл. – 287 випадків (1 одужав);

Закарпатська обл. – 218 випадків (16 одужали);

Запорізька обл. – 141 випадок (20 одужали);

Івано-Франківська область – 589 випадків (27 одужали);

м. Київ – 989 випадків (39 одужали);

Київська обл. – 390 випадків (32 одужали);

Кіровоградська обл. – 251 випадок (25 одужали);

Львівська обл. – 247 випадків (29 одужали);

Луганська обл. – 26 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. – 82 випадки;

Одеська обл. – 148 випадків (3 одужали);

Полтавська обл. – 116 випадків(12 одужали);

Рівненська обл. – 353 випадки (22 одужали);

Сумська обл. – 86 випадків (23 одужали);

Тернопільська обл. – 471 випадок (34 одужали);

Харківська обл. – 82 випадки (6 одужали);

Херсонська обл. – 72 випадки (9 одужали);

Хмельницька обл. – 54 випадки (5 одужали);

Черкаська обл. – 206 випадків (34 одужали);

Чернівецька обл. – 1053 випадки (34 одужали);

Чернігівська обл. – 13 випадків (3 одужали).

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У США очікують страшніший спалах коронавірусу взимку 22 квітня 2020, 09:34
Шмигаль: Карантин продовжимо до 11 травня, та й потім будемо жити "в нових умовах" 22 квітня 2020, 09:15
У Німеччині від коронавірусу видужали майже 100 тисяч людей 22 квітня 2020, 08:52
Усі новини
Головні новини
Шмигаль: Карантин продовжимо до 11 травня, та й потім будемо жити "в нових умовах"
На Дніпропетровщині нарахували 150 випадків COVID-19
У "Слузі народу" підтвердили, що Рада збереться у п’ятницю
В уряді кажуть, планувати відпустку на першу половину літа не варто
Усі новини
інтерв'ю

Досвід ветерана: Денис Дьомін – від студента, через війну, до піца-шефа у Pizza Veterano

традиції

Великдень у традиціях. Забуті українські звичаї Пасхи від етнографів