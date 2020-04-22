За 21 апреля в Украине установлено 467 новых подтвержденных случая заболевания COVID-19, 13 пациентов умерли, 57 выздоровели от коронавируса.

Источник: Центр общественного здоровья

Детали: Всего по состоянию на 22 апреля в Украине подтверждены 6592 случая COVID-19, из них 174 больных умерли (из них 90 мужчин и 84 женщин), а 424 человека выздоровели (из них 27 детей).

На амбулаторном лечении 4466 пациентов, из них 334 ребенка.

Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.

Всего в Украине исследовано 67520 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

ЦОС

В Черновицкой области уже более тысячи случаев заболевания, в Киеве приближается к тысяче.

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 349 случаев (18 выздоровели)

Волынская обл. – 176 случаев (13 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 150 случаев (9 выздоровели)

Донецкая обл. – 16 случаев (7 выздоровели)

Житомирская обл. – 287 случаев (1 выздоровел)

Закарпатская обл. – 218 случаев (16 выздоровели)

Запорожская обл. – 141 случай (20 выздоровели)

Ивано-Франковская область – 589 случаев (27 выздоровели)

г. Киев – 989 случаев (39 выздоровели)

Киевская обл. – 390 случаев (32 выздоровели)

Кировоградская обл. – 251 случай (25 выздоровели)

Львовская обл. – 247 случаев (29 выздоровели)

Луганская обл. – 26 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. – 82 случая;

Одесская обл. – 148 случаев (3 выздоровели)

Полтавская обл. – 116 случаев (12 выздоровели)

Ровенская обл. – 353 случая (22 выздоровели)

Сумская обл. – 86 случаев (23 выздоровели)

Тернопольская обл. – 471 случай (34 выздоровели)

Харьковская обл. – 82 случая (6 выздоровели)

Херсонская обл. – 72 случая (9 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 54 случая (5 выздоровели)

Черкасская обл. – 206 случаев (34 выздоровели)

Черновицкая обл. – 1053 случая (34 выздоровели)

Черниговская обл. – 13 случаев (3 выздоровели).

Этому предшествовало: За предыдущие сутки, 20 апреля, было зафиксировано 415 новых случаев, 10 летальных, а выздоровели 8 пациентов (из которых один ребенок).

Наибольшее количество заболеваний, выявленных за сутки, было в Украине 17 апреля – 501 случай. Количество смертей от COVID-19 до сих пор не достигало более 10 человек в течение суток.

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