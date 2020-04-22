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В Україні за добу на COVID-19 захворіли понад 100 медиків

Середа, 22 квітня 2020, 10:33
В Україні за добу на COVID-19 захворіли понад 100 медиків

За добу 21 квітня в Україні захворіли на коронавірус 32 дитини та 107 медиків.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 22 квітня

Пряма мова: "За минулу добу захворіло 467 осіб, з них 32 дитини і 107 медичних працівників. Було госпіталізовано 90 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків. 57 людей одужало, в тому числі 9 дітей".

Деталі: Загалом, за словами Степанова, за весь час пандемії в Україні захворіли 6 тисяч 592 людини. Із них 431 дитина і 1245 медичних працівників.

Що було раніше: Вранці 22 квітня Центр громадського здоров’я повідомив, що за 21 квітня в Україні встановили 467 нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 13 пацієнтів померли, 57 одужали від коронавірусу. Загалом станом на 22 квітня в Україні від COVID-19 померли 174 людини (90 чоловіків та 84 жінок) і одужали 424 людини (з них 27 дітей).

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Українакоронавірусмедицина
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