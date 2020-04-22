В Украине за сутки COVID-19 заболели более 100 медиков

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Среда, 22 апреля 2020, 10:33

За сутки 21 апреля в Украине заболели коронавирусом 32 ребенка и 107 медиков.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 22 апреля

Прямая речь: "За прошедшие сутки заболело 467 человек, из них 32 ребенка и 107 медицинских работников. Были госпитализированы 90 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев. 57 человек выздоровели, в том числе 9 детей".

Детали: В общем, по словам Степанова, за все время пандемии в Украине заболели 6 тысяч 592 человека. Из них 431 ребенок и 1245 медицинских работников.

Что было раньше: Утром 22 апреля Центр общественного здоровья сообщил, что за 21 апреля в Украине установлено 467 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 13 пациентов умерли, 57 выздоровели от коронавируса.

Всего по состоянию на 22 апреля в Украине от COVID-19 умерли 174 больных (90 мужчин и 84 женщин), выздоровели 424 человека (из них 27 детей).

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Ирина Балачук, УП
Темы: Украина коронавирус медицина


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