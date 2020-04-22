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Прем’єр розповів, як відновлюватимуть роботу транспорту

Середа, 22 квітня 2020, 12:47
Прем’єр розповів, як відновлюватимуть роботу транспорту

Прем’єр-міністр Дмитро Шмигаль заявляє, що роботу громадського транспорту в Україні відновлюватимуть у кілька етапів, починаючи з послаблення умов карантину для міського транспорту.

Джерело: інтерв’ю Шмигаля РБК-Україна

Пряма мова: "Транспорт, скоріше за все, буде запускатися поетапно. Тобто спочатку – полегшення обмежень функціонування міського транспорту, але за певних умов та соціальної дистанції. Потім перейдемо до міжміського, аж потім до міжобласного сполучення, і, напевно, в самому кінці будемо розглядати відновлення авіаперевезень чи глобальних залізничних перевезень".

Деталі: Шмигаль відзначив, що етапність відновлення пасажирських перевезень зрозуміла, але з якої дати почнуть це робити, наразі сказати не може.

За словами прем’єра, над цим працюють аналітики.

Він також додав, що масові перевезення груп людей у замкнених просторах – це один із найсерйозніших ризиків, тому зняття обмежень в цій сфері потрібно розраховувати дуже уважно і запроваджувати дуже обережно.

Шмигаль навів приклад київським метро, яке щодня перевозило 2 мільйони пасажирів, мовляв, через одну хвору людину за таких умов за тиждень можна отримати тисячі хворих.

Прем’єр відзначив, що послаблення обмежувальних заходів у транспорті до 11 травня точно не буде. 

Що було раніше: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін продовжить карантин в Україні до 11 травня, але і в наступні два роки може бути встановлено обмеження через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

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Теми: Шмигаль коронавірустранспорткарантин
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