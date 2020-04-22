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Премьер рассказал, как будут восстанавливать работу транспорта

Среда, 22 апреля 2020, 12:47
Премьер рассказал, как будут восстанавливать работу транспорта

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль заявляет, что работу общественного транспорта в Украине будут восстанавливать в несколько этапов, начиная с ослабления условий карантина для городского транспорта.

Источник: интервью Шмыгаля РБК-Украина

Прямая речь: "Транспорт, скорее всего, будет запускаться поэтапно. То есть сначала – облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определенных условиях и социальной дистанции. Затем перейдем к междугородному, только потом к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок".

Детали: Шмыгаль отметил, что этапность восстановления пассажирских перевозок поняла, но с какой даты начнут это делать, пока сказать не может.

По словам премьера, над этим работают аналитики.

Он также добавил, что массовые перевозки групп людей в замкнутых пространствах – это один из самых серьезных рисков, поэтому снятие ограничений в этой сфере нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно.

Шмыгаль привел пример киевским метро, ​​которое ежедневно перевозило 2 миллиона пассажиров, мол, из-за одного больного человека в таких условиях за неделю можно получить тысячи больных.

Премьер отметил, что ослабления ограничительных мер в транспорте до 11 мая точно не будет.

Что было раньше: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин продлит карантин в Украине до 11 мая, но и в следующие два года возможны ограничения из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

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Темы: Шмыгалькоронавирустранспорткарантин
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