Кабінет міністрів продовжить карантин в Україні до 11 травня, але і в наступні два роки можливі обмеження через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна"

Пряма мова: "За розрахунками Національної академії наук України, які було отримано нещодавно, очікуються ще два піки захворюваності: один орієнтовно – це кінець квітня і, орієнтовно, – між 3 і 8 травня... Тому на засіданні Кабміну, ґрунтуючись на цих розрахунках, ми продовжимо карантин, як мінімум до 11 травня.

Водночас ми плануємо вже пом'якшити деякі заходи. Наприклад, плануємо пом'якшити умови обов'язкової обсервації. Можливо, будуть ще дві-три сфери, в яких ми розглянемо пом'якшення карантинних заходів.

Система охорони здоров'я зараз завантажена хворими коронавірусом менше, ніж на 10%. Це ми йдемо за так званим позитивним сценарієм. Але це не означає, що у нас цього року не буде піків і сплесків.

У цілому світ у цьому році коронавірус не здолає, і нам у будь-якому випадку доведеться жити в умовах уже нового світу і нових соціальних обмежень. Наприклад, ризик-орієнтованих умов, коли будемо вводити карантинні обмеження в окремих містах, селах або областях".

Деталі: За словами прем'єра, поки 11 травня розглядається як "бажане межа, після якої ми очікуємо отримувати позитивні дані і жити в більш м'якому режимі, але не факт, що так і буде".

У Кабміні хочуть, щоб із 12 травня "відбулися певні пом'якшення", щоб почати думати про розвиток економіки і шукати "баланс між жорстким карантином і роботою економічних секторів".

Однак Шмгаль згоден із ВООЗ, що наступні 2 роки світ буде жити в умовах боротьби з коронавірусом, тому "не повинно бути ілюзій, що в травні закінчився карантин – і ми всі вийшли і все забули".

Пряма мова: "Усі країни, які успішно подолали перший пік захворюваності, сьогодні стоять на порозі наступних піків, у тому числі в Китаї є повторні хвилі. І в інших країнах, які нібито першу хвилю пройшли і вже її подолали, сьогодні вже спостерігають за початком другої хвилі захворюваності.

Тому ілюзії, що Україні вдалося утримати першу хвилю і що все в порядку, немає. Потрібно вчитися жити в нових умовах [...].

Ми сьогодні вводимо певні визначення карантинних заходів і необхідності їх впровадження в рівнях – жовтий, оранжевий, червоний. Жовтий – коли ситуація помірна і ми можемо відпускати основні галузі, і працювати в дуже м'яких умовах карантину. Помаранчевий – це якщо кількість хворих починає рости, і, припустимо, в окремому регіоні вже є один або два летальних випадки. Тоді ми цей регіон локалізуємо і закриваємо. Червоний – це lockdown, коли регіон або країна фактично закриваються повністю, як зараз.

Світ змінився. І сумнівів ні в кого немає, що ми будемо жити в нових умовах. Ми всі повинні дотримуватися маскового режиму, дотримуватися певних правил дезінфекції, ми всі повинні дотримуватися соціальної дистанції, певних правил поведінки у транспорті, у громадських місцях, у магазинах тощо.

Тобто це ціла низка речей, із якими ми повинні навчитися жити щодня. Так як, наприклад, ми чистимо зуби щодня, ми повинні навчитися жити з цим. За розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, щонайменше наступних два роки".

Передісторія:

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, а 26 березня голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія прискорюється з експоненціальною швидкістю.

Президент Володимир Зеленський наприкінці березня прогнозував три сценарії поширення коронавірусу в Україні: 1) 3-5% одночасно хворих; 2) 25% хворих; 3) більше 50% одночасно хворих. Другого і третього сценарію українська медична система не витримає, говорив він.

Китайський експерт із інфекційних хвороб Чжан Веньхун говорив, що Європі варто забути про швидке закінчення пандемії COVID-19 і підготуватися до боротьби, яка може тривати до 2 років. І Німецький Інститут Роберта Коха також заявляв, що пандемія коронавірусу може тривати 2 роки хвилями.

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