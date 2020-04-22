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Головний храм Збройних сил Росії прикрасили вітражами з серпом і молотом

Середа, 22 квітня 2020, 12:55
Головний храм Збройних сил Росії прикрасили вітражами з серпом і молотом

У головному храмі Збройних сил Росії з'явилися зображення серпа і молота на вітражах.

Джерело: Відкриті медіа, Znak.com.

Деталі: Судячи з фотографії, опублікованої в соцмережах, вітражі храму прикрасили зображенням ордена Великої Вітчизняної війни з перехрещеними серпом і молотом на тлі червоної зірки.

Цей орден - перша радянська нагорода в роки війни, яка була розділена на ступені: наприклад, нагороду першого ступеня отримали близько 300 000 осіб.

 
Фото: Ярослав Бутаков/Facebook

Після 1985 року всі учасники війни отримали орден Вітчизняної війни 1-го або 2-го ступеня на честь ювілею, проте багато ветеранів відмовлялися від нього, бо не вважали, що мають на це право.

На сайті Міноборони Росії зазначено, що в храмі Збройних сил Росії будуть вітражі із зображенням 40 російських і радянських військових нагород.

Відкриття храму заплановано до 75-річного ювілею перемоги. За задумом, "він буде символізувати духовність російського воїнства, що піднімає меч тільки для захисту своєї Батьківщини".

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що в оформленні комплексу головного храму Збройних сил Росії в підмосковній Кубинці будуть використані фотографії батька президента РФ Володимира Путіна і діда президента України Володимира Зеленського разом з ним самим.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росія
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