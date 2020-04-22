Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главный храм Вооружённых сил России украсили витражами с серпом и молотом

Среда, 22 апреля 2020, 12:55
Главный храм Вооружённых сил России украсили витражами с серпом и молотом

В главном храме Вооружённых сил России появились изображения серпа и молота на витражах.

Источник: Открытые медиа, Znak.com.

Детали: Судя по фотографии, опубликованной в соцсетях, витражи храма украсили изображением ордена Великой Отечественной войны с перекрещёнными серпом и молотом на фоне красной звезды.

Этот орден — первая советская награда в годы войны, который был разделён на степени: к примеру, награду первой степени получили около 300 000 человек.

 
Фото: Ярослав Бутаков/Facebook

После 1985 года все участники войны получили орден Отечественной войны 1-ой или 2-ой степени в честь юбилея, однако многие ветераны отказывались от него, так как не считали, что имеют на это право.

На сайте Минобороны РФ указано, что в храме Вооружённых сил России будут витражи с изображением 40 российских и советских военных наград.

Открытие храма запланировано к 75-летнему юбилею победы. По задумке, "он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества".

Напомним: Ранее стало известно, что в оформлении комплекса главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке будут использованы фотографии отца президента РФ Владимира Путина и деда президента Украины Владимира Зеленского вместе с ним самим.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Росcия
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
Все новости...
Реклама: