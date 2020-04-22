Главный храм Вооружённых сил России украсили витражами с серпом и молотом

В главном храме Вооружённых сил России появились изображения серпа и молота на витражах.

Источник: Открытые медиа, Znak.com.

Детали: Судя по фотографии, опубликованной в соцсетях, витражи храма украсили изображением ордена Великой Отечественной войны с перекрещёнными серпом и молотом на фоне красной звезды.

Этот орден — первая советская награда в годы войны, который был разделён на степени: к примеру, награду первой степени получили около 300 000 человек.

Фото: Ярослав Бутаков/Facebook

После 1985 года все участники войны получили орден Отечественной войны 1-ой или 2-ой степени в честь юбилея, однако многие ветераны отказывались от него, так как не считали, что имеют на это право.

На сайте Минобороны РФ указано, что в храме Вооружённых сил России будут витражи с изображением 40 российских и советских военных наград.

Открытие храма запланировано к 75-летнему юбилею победы. По задумке, "он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества".

Напомним: Ранее стало известно, что в оформлении комплекса главного храма Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке будут использованы фотографии отца президента РФ Владимира Путина и деда президента Украины Владимира Зеленского вместе с ним самим.