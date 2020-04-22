Пасажири літака з Балі не порушували карантин – суд

Оболонський райсуд Києва, який розглядає справи про порушення правил карантину пасажирами рейсу з Балі, вже у чотирьох випадках не побачив адміністративного правопорушення у відмові людей від обсервації 30 березня.

Джерело: юридична компанія "Міллер"

Деталі: 30 березня 2020 року щодо пасажирів славнозвісного рейсу з Балі було складено протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст 44-3 КУпАП, оскільки вони відмовились від проходження нібито обов’язкової 14-ти денної обсервації.

Їхні адвокати заявили, що протоколи ті складено з порушенням законодавства, адже на той час постанова Кабінет міністрів №241 від 29 березня, якою було затверджено обов’язкову обсервацію, ще не набула чинності – вона вступила в силу наступного дня після складання протоколів.

Дослівно: "Оболонським районним судом м. Києва на минулому тижні розглянуто вже 4 справи про адміністративні правопорушення щодо порушень правил карантину людей, де в якості "правопорушників" були наші Клієнти - пасажири рейсу з Балі.

Наші адвокати та юристи доклали максимум зусиль та успішно захистили інтереси туристів. Суд закрив адміністративні провадження відносно туристів у зв’язку з тим, що в їхніх діях відсутні подія та склад адміністративного правопорушення передбаченого ст. 44-3 КУпАП.

Попереду ще низка судових засідань з приводу порушення правил карантину пасажирами рейсу з Балі, проте, позитивна судова практика з цього питання вже почала формуватися".

Інші подробиці: Юридична компанія зазначила, що її клієнти "не вештались" містами та добросовісно провели 14-ти денний строк після повернення з острову на самоізоляції вдома.

У жодного з них не виявлено ознак коронавірусної хвороби.