Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пассажиры самолета с Бали не нарушали карантин – суд

Среда, 22 апреля 2020, 14:14
Пассажиры самолета с Бали не нарушали карантин – суд
Fb Vitaliy Nuzhnenko

Оболонский райсуд Киева, который рассматривает дела о нарушении правил карантина пассажирами рейса из Бали, уже в четырех случаях не увидел административного правонарушения в отказе людей от обсервации 30 марта.

Источник: юридическая компания "Миллер"

Детали: 30 марта 2020 года в отношении пассажиров рейса с Бали были составлены протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст 44-3 КУоАП, поскольку они отказались от прохождения обязательной 14-ти дневной обсервации.

Их адвокаты заявили, что протоколы те составлены с нарушением законодательства, поскольку в то время постановление Кабинет министров №241 от 29 марта, которым установили обязательную обсервацию, еще не вступило в силу – оно ​​вступило в силу на следующий день после составления протоколов.

Дословно: "Оболонским районным судом г. Киев на прошлой неделе рассмотрено уже 4 дела об административных правонарушениях относительно нарушений карантина людей, где в качестве" правонарушителей "были наши Клиенты – пассажиры рейса с Бали.

Наши адвокаты и юристы приложили максимум усилий и успешно защитили интересы туристов. Суд закрыл административные производства в отношении туристов в связи с тем, что в их действиях отсутствуют событие и состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП.

Впереди еще ряд судебных заседаний по поводу нарушения правил карантина пассажирами рейса с Бали, однако, позитивная судебная практика по этому вопросу уже начала формироваться".

Другие подробности: Юридическая компания отметила, что ее клиенты "не шастали" по городам и добросовестно провели 14-дневный срок после возвращения с острова на самоизоляции дома.

Ни у кого из них не выявлено признаков коронавирусной болезни.

Темы: карантинкоронавирустуризмсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
Все новости...
Реклама: