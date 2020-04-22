Пассажиры самолета с Бали не нарушали карантин – суд

Оболонский райсуд Киева, который рассматривает дела о нарушении правил карантина пассажирами рейса из Бали, уже в четырех случаях не увидел административного правонарушения в отказе людей от обсервации 30 марта.

Источник: юридическая компания "Миллер"

Детали: 30 марта 2020 года в отношении пассажиров рейса с Бали были составлены протоколы о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст 44-3 КУоАП, поскольку они отказались от прохождения обязательной 14-ти дневной обсервации.

Их адвокаты заявили, что протоколы те составлены с нарушением законодательства, поскольку в то время постановление Кабинет министров №241 от 29 марта, которым установили обязательную обсервацию, еще не вступило в силу – оно ​​вступило в силу на следующий день после составления протоколов.

Дословно: "Оболонским районным судом г. Киев на прошлой неделе рассмотрено уже 4 дела об административных правонарушениях относительно нарушений карантина людей, где в качестве" правонарушителей "были наши Клиенты – пассажиры рейса с Бали.

Наши адвокаты и юристы приложили максимум усилий и успешно защитили интересы туристов. Суд закрыл административные производства в отношении туристов в связи с тем, что в их действиях отсутствуют событие и состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП.

Впереди еще ряд судебных заседаний по поводу нарушения правил карантина пассажирами рейса с Бали, однако, позитивная судебная практика по этому вопросу уже начала формироваться".

Другие подробности: Юридическая компания отметила, что ее клиенты "не шастали" по городам и добросовестно провели 14-дневный срок после возвращения с острова на самоизоляции дома.

Ни у кого из них не выявлено признаков коронавирусной болезни.