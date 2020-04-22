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У Дніпрі спалах COVID-19: вірус мігрував з "біблійної" школи Першотравенська

Середа, 22 квітня 2020, 15:42
У Дніпрі спалах COVID-19: вірус мігрував з біблійної школи Першотравенська

У Дніпрі за попередню добу виявили 19 хворих на COVID-19, 12 з них – це контактні особи з Прешотравенська, де зафіксували масове захворювання на коронавірус через влаштовану там міжнародну релігійну школу ХЦ "Нове покоління".

Джерело: пресслужба Дніпропетровської облради, мер Дніпра Борис Філатов

Дослівно облрада: "19 нових захворювань на COVID 19 в Дніпрі. Називають два джерела зараження. Перший – це контактні особи по Першотравенську. Наразі із числа виявлених нових хворих в Дніпрі - 12 осіб, які відвідали цю школу.

Друге джерело – це внутрішнє для Дніпра – через пацієнтів, що перебували на лікуванні в 21 інфекційній лікарні. За незрозумілих обставин хворі були переміщені в інші лікарні міста, і таким чином, стали джерелом зараження для інших людей".

Деталі: На Дніпропетровщині встановили 247 контактних осіб по Першотравенську. Загалом через спалах у релігійній школі в області виявили кілька місць поширення інфекції – Павлоград - 7, Петропавлівка – 11 і тепер Дніпро - 12.

За словами Філатова, рішення про перекриття Першотравенська не допомогло і тепер вірус мігрував у Дніпро.

У зв’язку зі спалахом Філатов доручив:

  • Зібрати дані для складання карти контактних осіб та можливого зараження. Визначити точки перетину контактних осіб, а саме магазини, мафи і аптеки.
  • Забезпечити примусову обсервацію контактних осіб в місцях їх проживання.
  • За необхідності забезпечити людей в обсервації продуктами першої необхідності.
  • Виділити мобільну бригаду для контролю і обстеження контактних осіб. У разі виявлення заражених перемістити їх на лікування до лікарні Дніпра № 21 (КНП "МКЛ № 21" ДМР).
  • Забезпечити роздачу дезінфікуючих засобів, а також посилену дезінфекцію під'їздів і домоволодінь, де проживають контактні особи.

Глава облради Святослав Олійник також підкреслив, що ситуація із переміщенням хворих в інші лікарні міста "потребує аналізу з боку медиків і, можливо, розслідувань".

Загалом на Дніпропетровщині захворіли 150 осіб, 9 людей уже одужали.

Українська правда

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Теми: ДніпрокоронавірусCovid-2019Філатовкарантин
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