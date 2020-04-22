В Днепре вспышка COVID-19: вирус мигрировал с "библейской" школы Першотравенска

В Днепре за предыдущие сутки обнаружили 19 больных COVID-19, 12 из них - это контактные лица с Прешотравенска, где зафиксировали массовое заболевание коронавирусом через устроенную там международную религиозную школу ХЦ "Новое поколение".

Источник: пресс-служба Днепропетровского облсовета, мэр Днепра Борис Филатов

Дословно облсовет: "19 новых заболеваний COVID-19 в Днепре. Называют два источника заражения. Первый - это контактные лица по Першотравенску. Сейчас из числа выявленных новых больных в Днепре - 12 человек, посетивших эту школу.

Второй источник - это внутреннее для Днепра - из-за пациентов, находившихся на лечении в 21 инфекционной больнице. При непонятных обстоятельствах больные были перемещены в другие больницы города, и таким образом, стали источником заражения для других людей".

Детали: В Днепропетровской области установили 247 контактных лиц по Першотравенску. В общем из-за вспышки в религиозной школе в области обнаружили несколько мест распространения инфекции - Павлоград - 7, Петропавловка - 11 и теперь Днепр - 12.

По словам Филатова, решение о перекрытии Першотравенска не помогло и теперь вирус мигрировал в Днепр.

В связи со вспышкой Филатов поручил:

Собрать данные для составления карты контактных лиц и возможного заражения. Определить точки пересечения контактных лиц, а именно магазины, мафы и аптеки.

Обеспечить принудительную обсервацию контактных лиц в местах их обитания.

При необходимости обеспечить людей в обсервации продуктами первой необходимости.

Выделить мобильную бригаду для контроля и обследования контактных лиц. В случае выявления зараженных переместить их на лечение в больницу Днепра № 21 (КНП "ГКБ № 21" ДМР).

Обеспечить раздачу дезинфицирующих средств, а также усиленную дезинфекцию подъездов и домовладений, где проживают контактные лица.

Глава облсовета Святослав Олийнык также подчеркнул, что ситуация с перемещением больных в другие больницы города "требует анализа со стороны медиков и, возможно, расследований".

Всего на Днепропетровщине заболели 150 человек, 9 человек уже выздоровели.