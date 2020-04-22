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Зеленський заявив, що іноземна розвідка все про нього знає

Середа, 22 квітня 2020, 16:18
Зеленський заявив, що іноземна розвідка все про нього знає

Президент України Володимир Зеленський вважає, що інші країни прихильно ставляться до України через нього.

Джерело: фільм  "Рік президента Зеленського", який показав телеканал "Україна"

Пряма мова Зеленського: "Ми з усіма (світовими лідерами – ред.) познайомились. Вони зрозуміли, чого я хочу, чого я прагну. У них у всіх працює розвідка. Прекрасно працює розвідка. Вони знають, що я жодної копійки не взяв, не вкрав, нікому нічого не винен. З НАТО відносини є, з ЄС прекрасні відносини, з МВФ ми підпишемо меморандум, ми отримаємо 8 млрд і ще там пару мільярдів від інших європейських фінансових інституцій.

З Америкою у нас зараз, мені здається… ми стали дуже відомою країною. Зараз Україну знає кожен американець. Не будемо казати через які причини. Це не важливо. У нас з Америкою міцні відносини зараз".

Деталі: Він розповів, що до України було погане ставлення через велику кількість корупційних схем у вищому керівництві країни. За словами Зеленського, він це змінює.

Що передувало: 22 квітня Офіс президента повідомив, що покаже фільм про першу річницю президентства Володимира Зеленського.

Зазначалось, що фільм вийде в ефір о 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах. Крім того, за повідомленням ОП, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів".

Теми: Зеленський
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