Зеленський зняв фільм про себе і обіцяє пресконференцію

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Середа, 22 квітня 2020, 15:03

22 квітня Офіс президента покаже фільм про першу річницю президентства Володимира Зеленського, а по завершенні карантину обіцяє провести пресконференцію з главою держави.

Джерело: ОПУ у Facebook

Дослівно: "О 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах відбудеться прем’єрний показ стрічки "Рік Президента Зеленського". Крім того, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів".

Деталі: Також в ОПУ пообіцяли, що після завершення карантину Зеленський "неодмінно збере пресконференцію, на якій журналісти наживо, а не через монітор комп’ютера, зможуть поставити запитання щодо підсумків року президентства".

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Зеленський президент Офіс президента


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