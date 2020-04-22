Зеленський зняв фільм про себе і обіцяє пресконференцію
22 квітня Офіс президента покаже фільм про першу річницю президентства Володимира Зеленського, а по завершенні карантину обіцяє провести пресконференцію з главою держави.
Джерело: ОПУ у Facebook
Дослівно: "О 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах відбудеться прем’єрний показ стрічки "Рік Президента Зеленського". Крім того, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів".
Деталі: Також в ОПУ пообіцяли, що після завершення карантину Зеленський "неодмінно збере пресконференцію, на якій журналісти наживо, а не через монітор комп’ютера, зможуть поставити запитання щодо підсумків року президентства".
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Передісторія:
- 21 квітня 2019 року в Україні відбувся 2 тур виборів президента, на яких переміг Володимир Зеленський.
- 31 серпня телеканал "1+1" показав записане інтерв'ю з Зеленським, присвячене 100 дням його роботи.
- 10 жовтня 2019 року Зеленський дав пресконференцію на столичному фудкорті.