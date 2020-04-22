Зеленський зняв фільм про себе і обіцяє пресконференцію

22 квітня Офіс президента покаже фільм про першу річницю президентства Володимира Зеленського, а по завершенні карантину обіцяє провести пресконференцію з главою держави.

Джерело: ОПУ у Facebook

Дослівно: "О 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах відбудеться прем’єрний показ стрічки "Рік Президента Зеленського". Крім того, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів".

Деталі: Також в ОПУ пообіцяли, що після завершення карантину Зеленський "неодмінно збере пресконференцію, на якій журналісти наживо, а не через монітор комп’ютера, зможуть поставити запитання щодо підсумків року президентства".

Читайте також: 14 годин на фудкорті. Головне з того, що Зеленський сказав журналістам

Передісторія: