Зеленский заявил, что иностранная разведка все о нем знает

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что другие страны благосклонно относятся к Украине из-за него.

Источник: фильм "Год президента Зеленского", который показал телеканал "Украина"

Прямая речь Зеленского: "Мы со всеми (мировыми лидерами - ред.) познакомились. Они поняли, чего я хочу, к чему я стремлюсь. У них у всех работает разведка. Прекрасно работает разведка. Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен. С НАТО отношения есть, с ЕС прекрасные отношения с МВФ мы подпишем меморандум, мы получим 8 млрд и еще там пару миллиардов от других европейских финансовых институтов.

С Америкой у нас сейчас, мне кажется ... мы стали очень известной страной. Сейчас Украину знает каждый американец. Не будем говорить по каким причинам. Это не важно. У нас с Америкой прочные отношения сейчас".

Детали: Он рассказал, что к Украине было плохое отношение из-за большого количества коррупционных схем в высшем руководстве страны. По словам Зеленского, он это меняет.

Что предшествовало: 22 апреля Офис президента сообщил, что покажет фильм о первой годовщине президентства Владимира Зеленского.

Отмечалось, что фильм выйдет в эфир в 19:00 на официальных страницах Офиса президента Украины в социальных сетях. Кроме того, по сообщению ОП, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.