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Зеленський: За одного нашого військового я віддав би 50 чи 100 беркутівців

Середа, 22 квітня 2020, 16:27
Зеленський: За одного нашого військового я віддав би 50 чи 100 беркутівців

Президент Володимир Зеленський заявляє, що наразі важливо повертати всіх полонених чи утримуваних в Росії українців, і що за одного героя він готовий віддати 50 або і 100 беркутівців.

Джерело: фільм "Рік президента Зеленського", який наразі демонструє телеканал "Україна"

Пряма мова: "Я так вважаю – зі мною можуть не погодитись багато українців – але я впевнений, що я правий: за одного нашого військового я би віддав 50, 100 беркутівців.

Для мене цінніше повертати наших героїв – для мене вони всі герої, які захищали і захищають Україну – це і є наш скарб. Ми повертаємо всіх наших українців".

Деталі: Зеленський нагадав, що вже відбулося три обміни утримуваними особами.

Він розповів, що "усі були проти" його прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, але він розпочав цей діалог – і людей вдалося повернути.

За словами президента, у питанні обміну Україна перемогла і люди перемогли, бо "повернулись до свої близьких і до дітей".

Зеленський також додав, що Україна повертатиме всіх своїх громадян. Зокрема, і тих, які померли, як це було із загиблими в авіакатастрофі в Ірані, щоб рідні могли з ними бодай попрощатися.

Що було раніше: 22 квітня Офіс президента повідомив, що покаже фільм про першу річницю президентства Володимира Зеленського.

Зазначалось, що фільм вийде в ефір о 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах. Крім того, за повідомленням ОП, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів.

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийполоненіобмінРосія
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