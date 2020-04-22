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Зеленский: За одного нашего военного я отдал бы 50 или 100 беркутовцев

Среда, 22 апреля 2020, 16:27
Зеленский: За одного нашего военного я отдал бы 50 или 100 беркутовцев

Президент Владимир Зеленский заявляет, что сейчас важно возвращать всех пленных или удерживаемых в России украинцев, и что за одного героя он готов отдать 50 или и 100 беркутовцев.

Источник: фильм "Год президента Зеленского", который сейчас демонстрирует телеканал "Украина"

Прямая речь: "Я так считаю – со мной могут не согласиться многие украинцы – но я уверен, что я прав: за одного нашего военного я бы отдал 50, 100 беркутовцев.

Для меня ценнее возвращать наших героев – для меня они все герои, которые защищали и защищают Украину – это и есть наше сокровище. Мы возвращаем всех наших украинцев".

Детали: Зеленский напомнил, что уже состоялось три обмена удерживаемыми лицами.

Он рассказал, что "все были против" его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, но он начал этот диалог – и людей удалось вернуть.

По словам президента, в вопросе обмена Украина победила и люди победили, потому что "вернулись к своим близким и к детям".

Зеленский также добавил, что Украина будет возвращать всех своих граждан. В частности, и тех, которые умерли, как это было с погибшими в авиакатастрофе в Иране, чтобы родные могли с ними хотя бы попрощаться.

Что было раньше: 22 апреля Офис президента сообщил, что покажет фильм о первой годовщине президентства Владимира Зеленского.

Отмечалось, что фильм выйдет в эфир в 19:00 на официальных страницах Офиса президента Украины в социальных сетях. Кроме того, по сообщению ОП, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийпленныеобменРосcия
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