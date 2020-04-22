Зеленський впевнений, що за свою каденцію закінчить війну на Донбасі

Президент Володимир Зеленський вважає, що на посаді глави держави йому вдасться закінчити війну на Донбасі.

Джерело: фільм "Рік президента Зеленського", який демонструє телеканал "Україна".

Пряма мова: "Я впевнений в тому, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто. Я говорив, що готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо не буде працювати Мінський процес, то ми змінюватимемо тактику. Ми до цього готові - рік ще не пройшов".

Деталі: Глава держави каже, що владі вдалося пришвидшити Мінський процес і тепер зустрічі Тристоронньої контактної групи в режимі відеоформаті відбуваються щотижня, а не "раз на місяць чи раз на три".

Також Зеленський зазначив, що йому вдалося розморозити Нормандський формат і не поступитися національними інтересами і Україна вийшла з непоганим результатом після зустрічі на найвищому рівні у грудні 2019 року.

Пряма мова: "Ніхто країну не здав, нічого такого не підписано, казали, я буду "на колєнях стоять", нічого цього не зроблено... Часткові перемоги, напевно, є, але будемо чекати на повний результат. Коли дійсно ми повернемо наші території в Україну".