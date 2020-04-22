Зеленский уверен, что за свою каденцию закончит войну на Донбассе

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Среда, 22 апреля 2020, 16:35

Президент Владимир Зеленский считает, что на посту главы государства ему удастся закончить войну на Донбассе.

Источник: фильм "Год президента Зеленского", который демонстрирует телеканал "Украина".

Прямая речь: "Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если не будет работать Минский процесс, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел".

Детали: Глава государства говорит, что властям удалось ускорить Минский процесс и теперь встречи Трехсторонней контактной группы в режиме видеоформате происходят еженедельно, а не "раз в месяц или раз в три".

Также Зеленский отметил, что ему удалось разморозить Нормандский формат и не поступиться национальными интересами и Украина вышла с хорошим результатом после встречи на высшем уровне в декабре 2019 года.

Прямая речь: "Никто страну не сдал, ничего такого не подписано, говорили, я буду на коленях стоять, ничего этого не сделано... Частичные победы, наверное, есть, но будем ждать полного результата. Когда действительно мы вернем наши территории в Украину".

Украинская правда
Темы: Зеленский война


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