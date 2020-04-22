Зеленський про посадки: Громадянам треба розібратися, чого вони хочуть

Президент України Володимир Зеленський поскаржився, що громадяни очікують обіцяних ним рік тому покарань корупціонерів, але він не має таких повноважень.

Джерело: фільм "Рік президента Зеленського", який показав телеканал "Україна"

Пряма мова Зеленського: "Весна прийде саджати будемо". Тут треба розібратися нашим громадянам, чого вони хочуть. Тому що частина громадян кажуть "де посадки?". Я дійсно цього дуже хочу і це буде, але коли я починаю дзвонити комусь із наших правоохоронців і казати "де результат? Ми обіцяли людям", інша частина громадян починає говорити "ти президент, це не твої повноваження, ви не можете до себе кликати правоохоронців"… Чого вони (громадяни – ред.) хочуть більше, посадок чи впливу президента?"

Деталі: Зеленський заявив, що впливу президента на правоохоронні органи, "з тієї точки зору, що цю людину треба посадити, а цю не треба чіпати", немає. Але він впевнений, що має бути вплив у вигляді щотижневих запитань про результати роботи.

Зеленський впевнений, що люди хочуть бачити від нього такий контроль правоохоронців.

Що передувало: 22 квітня Офіс президента повідомив, що покаже фільм про першу річницю президентства Володимира Зеленського.

Зазначалось, що фільм вийде в ефір о 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах. Крім того, за повідомленням ОП, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів".