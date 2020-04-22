Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про посадки: Громадянам треба розібратися, чого вони хочуть

Середа, 22 квітня 2020, 16:39
Зеленський про посадки: Громадянам треба розібратися, чого вони хочуть

Президент України Володимир Зеленський поскаржився, що громадяни очікують обіцяних ним рік тому покарань корупціонерів, але він не має таких повноважень.

Джерело: фільм  "Рік президента Зеленського", який показав телеканал "Україна"

Пряма мова Зеленського: "Весна прийде саджати будемо". Тут треба розібратися нашим громадянам, чого вони хочуть. Тому що частина громадян кажуть "де посадки?". Я дійсно цього дуже хочу і це буде, але коли я починаю дзвонити комусь із наших правоохоронців і казати "де результат? Ми обіцяли людям", інша частина громадян починає говорити "ти президент, це не твої повноваження, ви не можете до себе кликати правоохоронців"… Чого вони (громадяни – ред.) хочуть більше, посадок чи впливу президента?"

Деталі: Зеленський заявив, що впливу президента на правоохоронні органи, "з тієї точки зору, що цю людину треба посадити, а цю не треба чіпати", немає. Але він впевнений, що має бути вплив у вигляді щотижневих запитань про результати роботи.

Зеленський впевнений, що люди хочуть бачити від нього такий контроль правоохоронців.

Що передувало: 22 квітня Офіс президента повідомив, що покаже фільм про першу річницю президентства Володимира Зеленського.

Зазначалось, що фільм вийде в ефір о 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах. Крім того, за повідомленням ОП, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів".

"Українська правда" в Threads

Теми: Зеленський
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
13:06
У Туреччині після серцевого нападу в парламенті помер депутат
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
Усі новини...