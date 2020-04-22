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Зеленский о посадках: Гражданам надо разобраться, чего они хотят

Среда, 22 апреля 2020, 16:39
Зеленский о посадках: Гражданам надо разобраться, чего они хотят

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что граждане ожидают обещанных им год назад наказаний коррупционеров, но он не имеет таких полномочий.

Источник: фильм "Год президента Зеленского", который показал телеканал "Украина"

Прямая речь Зеленского: "Весна придет сажать будем". Здесь надо разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Потому что часть граждан говорят "где посадки?". Я действительно этого хочу и это будет, но когда я начинаю звонить кому-то из наших правоохранителей и говорить "где результат? Мы обещали людям ", другая часть граждан начинает говорить" ты президент, это не твои полномочия, вы не можете к себе звать правоохранителей "... Чего они (граждане - ред.) Хотят больше, посадок или влияния президента?"

Детали: Зеленский заявил, что влияния президента на правоохранительные органы, "с той точки зрения, что этого человека надо посадить, а эту не надо трогать", нет. Но он уверен, что должно быть влияние в виде еженедельных вопросов о результатах работы.

Зеленский уверен, что люди хотят видеть от него такой контроль правоохранителей.

Что предшествовало: 22 апреля Офис президента сообщил, что покажет фильм о первой годовщине президентства Владимира Зеленского.

Отмечалось, что фильм выйдет в эфир в 19:00 на официальных страницах Офиса президента Украины в социальных сетях. Кроме того, по сообщению ОП, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.

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Темы: Зеленский
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