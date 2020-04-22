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Зеленський не розуміє, нащо країні 5 правоохоронних органів

Середа, 22 квітня 2020, 16:43
Зеленський не розуміє, нащо країні 5 правоохоронних органів

Президент Володимир Зеленський заявив, що не розуміє, для чого в країні існує 5 правоохоронних органів, і очікує, що після перезавантаження системи їх кількість скоротиться.

Джерело: фільм "Рік президента Зеленського", який наразі демонструє телеканал "Україна"  

Пряма мова: "Це хаос. Правоохоронний хаос.

Коли ми перезавантажимо всі правоохоронні органи, я впевнений, що держава дійде до того, що кількість цих правоохоронних відповідальностей скоротиться в нашій країні.

Щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини, і вони несуть повну відповідальність за криміногенну ситуацію, за те, що всі хабарники, авторитети, всі бандити сядуть в тюрму".

Деталі: Зеленський також додав, що якщо новий генпрокурор не покаже хорошого результату, то йому будуть шукати заміну.

Що було раніше: 22 квітня Офіс президента повідомив, що покаже фільм про першу річницю президентства Володимира Зеленського.

Зазначалось, що фільм вийде в ефір о 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах. Крім того, за повідомленням ОП, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів.

Олександр Шумілін, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийполіціяСБУГенпрокуратура
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