Зеленський не розуміє, нащо країні 5 правоохоронних органів

Президент Володимир Зеленський заявив, що не розуміє, для чого в країні існує 5 правоохоронних органів, і очікує, що після перезавантаження системи їх кількість скоротиться.

Джерело: фільм "Рік президента Зеленського", який наразі демонструє телеканал "Україна"

Пряма мова: "Це хаос. Правоохоронний хаос.

Коли ми перезавантажимо всі правоохоронні органи, я впевнений, що держава дійде до того, що кількість цих правоохоронних відповідальностей скоротиться в нашій країні.

Щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини, і вони несуть повну відповідальність за криміногенну ситуацію, за те, що всі хабарники, авторитети, всі бандити сядуть в тюрму".

Деталі: Зеленський також додав, що якщо новий генпрокурор не покаже хорошого результату, то йому будуть шукати заміну.

Що було раніше: 22 квітня Офіс президента повідомив, що покаже фільм про першу річницю президентства Володимира Зеленського.

Зазначалось, що фільм вийде в ефір о 19:00 на офіційних сторінках Офісу президента України в соціальних мережах. Крім того, за повідомленням ОП, фільм можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів.