Зеленский не понимает, зачем стране 5 правоохранительных органов

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Среда, 22 апреля 2020, 16:43

Президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает, для чего в стране существует 5 правоохранительных органов, и ожидает, что после перезагрузки системы их количество сократится.

Источник: фильм "Год президента Зеленского", который сейчас демонстрирует телеканал "Украина"

Прямая речь: "Это хаос. Правоохранительный хаос.

Когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство дойдет до того, что количество этих правоохранительных ответственностей сократится в нашей стране.

Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека, и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что все взяточники, авторитеты, все бандиты сядут в тюрьму".

Детали: Зеленский также добавил, что если новый генпрокурор не покажет хорошего результата, то ему будут искать замену.

Что было раньше: 22 апреля Офис президента сообщил, что покажет фильм о первой годовщине президентства Владимира Зеленского.

Отмечалось, что фильм выйдет в эфир в 19:00 на официальных страницах Офиса президента Украины в социальных сетях. Кроме того, по сообщению ОП, фильм можно будет посмотреть на ряде ведущих украинских телеканалов.

Александр Шумилин, Ирина Балачук, УП
Темы: Зеленский полиция СБУ Генпрокуратура


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