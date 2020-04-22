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На Львівщині від COVID-19 померли ще 2 людини

Середа, 22 квітня 2020, 17:25
На Львівщині від COVID-19 померли ще 2 людини

У Львівській області станом на 16:00 22 квітня від коронавірусу померли ще двоє людей.

Джерело: депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebook

Пряма мова: "На 16:00 на Львівщині – іще 2 смерті від COVID-19".

Деталі: 22 квітня померла жінка із Яворівського району, 1960 року народження, яка працювала санітаркою у Центрі легеневого здоров’я.

Вона захворіла 7 квітня, лікувалась самотужки, по допомогу до лікарів звернулась лише 12 квітня, була госпіталізована.

Друга жертва коронавірусу – чоловік із Мостиського району, який помер у Винниківському госпіталі в ніч із 20 на 21 квітня. 22 квітня прийшов позитивний тест на COVID-19.

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Передісторія:

Українська правда
Теми: Львівщинакоронавірусжертви
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