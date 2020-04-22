На Львівщині від COVID-19 померли ще 2 людини
Середа, 22 квітня 2020, 17:25
У Львівській області станом на 16:00 22 квітня від коронавірусу померли ще двоє людей.
Джерело: депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Facebook
Пряма мова: "На 16:00 на Львівщині – іще 2 смерті від COVID-19".
Деталі: 22 квітня померла жінка із Яворівського району, 1960 року народження, яка працювала санітаркою у Центрі легеневого здоров’я.
Вона захворіла 7 квітня, лікувалась самотужки, по допомогу до лікарів звернулась лише 12 квітня, була госпіталізована.
Друга жертва коронавірусу – чоловік із Мостиського району, який помер у Винниківському госпіталі в ніч із 20 на 21 квітня. 22 квітня прийшов позитивний тест на COVID-19.
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Передісторія:
- Станом на ранок 22 квітня повідомлялося про 10 померлих від коронавірусу у Львівській області.
- Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.
Українська правда