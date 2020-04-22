У Львівській області станом на 16:00 22 квітня від коронавірусу померли ще двоє людей.
1718 просмотров
Среда, 22 апреля 2020, 17:25
Во Львовской области по состоянию на 16:00 22 апреля от коронавируса скончались еще два человека.
Источник: депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook
Прямая речь: "На 16:00 на Львовщине – еще 2 смерти от COVID-19".
Детали: 22 апреля умерла женщина из Яворивского района, 1960 года рождения, которая работала санитаркой в Центре легочного здоровья.
Она заболела 7 апреля, лечилась самостоятельно, к врачам обратилась только 12 апреля, была госпитализирована.
Вторая жертва коронавируса – мужчина с Мостиского района, который скончался в Винниковском госпитале в ночь с 20 на 21 апреля. 22 апреля пришел положительный тест на COVID-19.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Предыстория:
- По состоянию на утро 22 апреля сообщалось о 10 умерших от коронавируса во Львовской области.
- Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!