У Львівській області станом на 16:00 22 квітня від коронавірусу померли ще двоє людей.

Во Львовской области по состоянию на 16:00 22 апреля от коронавируса скончались еще два человека.

Источник: депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook

Прямая речь: "На 16:00 на Львовщине – еще 2 смерти от COVID-19".

Детали: 22 апреля умерла женщина из Яворивского района, 1960 года рождения, которая работала санитаркой в ​​Центре легочного здоровья.

Она заболела 7 апреля, лечилась самостоятельно, к врачам обратилась только 12 апреля, была госпитализирована.

Вторая жертва коронавируса – мужчина с Мостиского района, который скончался в Винниковском госпитале в ночь с 20 на 21 апреля. 22 апреля пришел положительный тест на COVID-19.

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