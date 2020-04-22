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Кабмін продовжив карантин до 11 травня

Середа, 22 квітня 2020, 13:44
Кабмін продовжив карантин до 11 травня

Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

Джерело: засідання уряду 22 квітня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram

Пряма мова міністра охорони здоров’я Максима Степанова: "Передбачається продовження дії карантину до 11 травня".

Деталі: Також, за словами Степанова, постанова Кабміну пропонує дозволити перевезення у міському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові, оскільки "в країні склалася напружена ситуація з запасами крові".

Крім того, дозволять залучати до роботи окремих категорії працівників без проходження обов’язкового медичного огляду.  

Також постанова затверджує порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних з самоізоляцією особи – зокрема, за допомогою додатку "Дія".

Також Кабмін продовжив заборону на авіаперевезення до 11 травня.  

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, при ухваленні рішення уряд спирався на моделювання аналітиків НАН України та дані МОЗ, які свідчать, що пік захворюваності може настати на початку травня.

Він додав, що уряд має "чіткий план виходу з карантину", який складається з 5 етапів.

Знати більше: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

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Передісторія: 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірускарантинКабінет міністрів
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