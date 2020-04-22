Бойовики кілька разів відкривали вогонь, а бійці ОС його "закривали" – штаб

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Середа, 22 квітня 2020, 18:06

Упродовж середи, 22 квітня, окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, але Об’єднані сили відкривали вогонь у відповідь і припиняли ворожу активність.

Джерело: пресслужба операції ОС у Facebook

Деталі: Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Вони відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Богданівки, Лебединського, Широкиного, Павлополя, Авдіївки та Оріхового.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Дослівно: "По опорних пунктах окупантів, з яких вівся вогонь, українські підрозділи відповіли зі штатного озброєння. Завдяки відвазі та рішучості військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії. Втрати противника уточнюються".

Українська правда
Теми: ООС Донбас війна


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