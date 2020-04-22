Боевики несколько раз открывали огонь, а бойцы ОС его "закрывали" – штаб

В течение среды, 22 апреля, оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, однако Объединенные силы открывали огонь в ответ и прекращали враждебную активность.

Источник: пресс-служба операции ОС в Facebook

Детали: Боевики применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Они открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи Богдановки, Лебединского, Широкино, Павлополя, Авдеевки и Орехово.

Потерь среди наших военных в результате вражеских обстрелов не было.

Дословно: "По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил враг был вынужден прекратить свои преступные действия. Потери противника уточняются".