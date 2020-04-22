Майже 170 медиків заразилися COVID-19 на Буковині: двоє померли

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Середа, 22 квітня 2020, 19:21

У Чернівецькій області COVID-19 підтвердили у 167 медичних працівників, двоє з них уже померло.

Джерело: пресслужба Чернівецької ОДА, яку цитує "Укрінформ"

Дослівно: "У Чернівецькій області станом на 21 квітня є 167 працівників медичних закладів, у який виявлено COVID-19. Серед летальних випадків від коронавірусу є двоє медпрацівників - це сестра-господиня з лікарні швидкої медичної допомоги та медсестра з Герцаївської районної лікарні".

Деталі: У відомстві наголосили, що померлі медпрацівники не працювали у закладах, де лікуються хворі на коронавірус.

Нагадаємо: У Миколаївській області зареєстровано 99 підтверджених випадків COVID-19, з них - 23 медичних працівника.

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Теми: Чернівецька область коронавірус епідемія


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