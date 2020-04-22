Спалах COVID-19 серед медиків на Миколаївщині: 23 заражених

914 переглядів
Середа, 22 квітня 2020, 14:33

У Миколаївській області зареєстровано 99 підтверджених випадків COVID-19, з них - 23 медичних працівника.

Джерело: Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків НС

Деталі: За останню добу додалося 16 підтверджених випадків.

Найбільше хворих – у Доманівському районі – 43 особи (станом на 21 квітня було 28 хворих).

У статистиці за попередні дні не фігурували медичні працівники.

За час появи вірусу в області (перше повідомлення було від 11 квітня) померла одна людина і ще ніхто не одужав.

Передісторія:

  • Миколаївська область довший час залишалася єдиним регіоном України без випадків зараження COVID-19. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко навіть приїхав з інспекцією до Миколаєва, щоб перевірити цей "феномен".
  • Лише 11 квітня область вперше повідомила про 2 випадки інфікування коронавірусом. 
  • 14 квітня місцева влада Миколаївщини заявила, що коронавірус в області з’явився через недотримання карантинних вимог та проведення релігійних обрядів на дому.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: коронавірус Миколаївська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Зеленського повідомили про дослідження чудо-препарату від COVID-19 22 квітня 2020, 14:34
Пасажири літака з Балі не порушували карантин – суд 22 квітня 2020, 14:14
Кабмін продовжив карантин до 11 травня 22 квітня 2020, 13:44
Усі новини
Головні новини
Кабмін продовжив карантин до 11 травня
12 травня – кінець карантину, якщо відсоток хворих не перевалить за "норму"
У "Слузі народу" хочуть зробити Саакашвілі віцепрем'єром
Прем’єр розповів, як відновлюватимуть роботу транспорту
Усі новини
школа

Всеукраїнська школа онлайн: теми та розклад уроків

поради

Як скролити соцмережі з користю