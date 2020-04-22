Спалах COVID-19 серед медиків на Миколаївщині: 23 заражених

У Миколаївській області зареєстровано 99 підтверджених випадків COVID-19, з них - 23 медичних працівника.

Джерело: Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків НС

Деталі: За останню добу додалося 16 підтверджених випадків.

Найбільше хворих – у Доманівському районі – 43 особи (станом на 21 квітня було 28 хворих).

У статистиці за попередні дні не фігурували медичні працівники.

За час появи вірусу в області (перше повідомлення було від 11 квітня) померла одна людина і ще ніхто не одужав.

Передісторія:

Миколаївська область довший час залишалася єдиним регіоном України без випадків зараження COVID-19. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко навіть приїхав з інспекцією до Миколаєва, щоб перевірити цей "феномен".

Лише 11 квітня область вперше повідомила про 2 випадки інфікування коронавірусом.

14 квітня місцева влада Миколаївщини заявила, що коронавірус в області з’явився через недотримання карантинних вимог та проведення релігійних обрядів на дому.

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