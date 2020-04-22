Почти 170 медиков заразились COVID-19 на Буковине: двое умерли

В Черновицкой области COVID-19 подтвердили в 167 медицинских работников, двое из них уже умерли.

Источник: пресс-служба Черновицкой ОГА, которую цитирует "Укринформ"

Дословно: "В Черновицкой области по состоянию на 21 апреля выявлено 167 работников медицинских учреждений, в который обнаружено COVID-19. Среди летальных случаев от коронавируса есть двое медработников - это сестра-хозяйка из больницы скорой медицинской помощи и медсестра из Герцаевской районной больницы".

Детали: В ведомстве отметили, что умершие медработники не работали в учреждениях, где лечатся больные коронавирусом.

Напомним: В Николаевской области зарегистрировано 99 подтвержденных случаев COVID-19, из них - 23 медицинских работника.

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