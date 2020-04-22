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У Москві, попри сплеск епідемії, відсвяткували день народження Леніна

Середа, 22 квітня 2020, 19:32
У Москві, попри сплеск епідемії, відсвяткували день народження Леніна

Десятки комуністів у Росії порушили запроваджений у зв’язку з епідемією COVID-19 режим обмежень, щоб відзначити 150-ту річницю від дня народження колишнього лідера більшовиків Володимира Леніна.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Члени КПРФ на чолі з лідером партії Геннадієм Зюгановим 22 квітня поклали квіти до мавзолею Леніна на Красній площі в Москві.

Учасники заходу були розділені на невеликі групи та трималися на відстані один від одного, коли наближалися до мавзолею. Проте все одно ця акція порушила запроваджений у Москві карантин, який забороняє жителям російської столиці залишати свої домівки.

 

Днем раніше Зюганов закликав комуністів у всіх регіонах Росії, а також у пострадянських країнах покласти квіти до пам’ятників Леніна.

Комуністи в Росії планували проводити масові заходи та святкування 150-річчя Леніна з запрошенням закордонних гостей, але всі події були відкладені на невизначений час через пандемію.

 

Нагадаємо: У Москві за 21 квітня зафіксовано 2548 нових випадків захворювання на Covid-19. Усього в російській столиці вже налічується 31,9 тисячі заражень коронавірусом.

Станом на 22 квітня в Росії зареєстровано 57 999 випадків коронавируса. За весь період зафіксовано 513 смертей.

Теми: Росіякоронавірускомунізмсвяткування
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