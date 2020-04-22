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В Москве, несмотря на всплеск эпидемии, отпраздновали день рождения Ленина

Среда, 22 апреля 2020, 19:32
В Москве, несмотря на всплеск эпидемии, отпраздновали день рождения Ленина

Десятки коммунистов в России нарушили введенный в связи с эпидемией COVID-19 режим ограничений, чтобы отметить 150-ю годовщину со дня рождения бывшего лидера большевиков Владимира Ленина.

Источник: Радио Свобода

Детали: Члены КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым 22 апреля возложили цветы к мавзолею Ленина на Красной площади в Москве.

Участники мероприятия были разделены на небольшие группы и держались на расстоянии друг от друга, когда приближались к гранитному мавзолею. Однако все равно эта акция нарушила введенный в Москве карантин, запрещающий жителям российской столицы покидать свои дома.

 

Днем ранее Зюганов призвал коммунистов во всех регионах России, а также в постсоветских странах возложить цветы к памятникам Ленина.

Коммунисты в России планировали проводить массовые мероприятия и празднования 150-летия Ленина с приглашением иностранных гостей, но все события были отложены на неопределенное время из-за пандемии.

 

Напомним: В Москве за 21 апреля зафиксировано 2548 новых случая заболевания Covid-19. Всего в российской столице уже насчитывается 31,9 тысячи заражений коронавирусом.

По состоянию на 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов.

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Темы: Росcиякоронавирускоммунизмпразднования
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