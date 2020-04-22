Через скандальну заяву про ромів за мера Франківська взялася поліція

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Середа, 22 квітня 2020, 21:08

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа через його вислів стосовно ромів, яких він не хоче бачити у місті.

Джерело: сайт Нацполіції із посиланням на голову відомства Ігоря Клименка

Пряма мова: "Неприпустимо, коли посадова особа дозволяє собі спілкуватися мовою ворожнечі. Ніхто не має права дискримінувати людей за будь-якою ознакою, зокрема і за національною чи етнічною приналежністю. Особливо обурює, що у цих цілях намагалися використати поліцію. Наголошую, що поліцейські насильно не змушували осіб ромської народності покидати територію області та нікуди їх не перевозили. Переконаний, що слідчі поліції під час досудового розслідування детально розберуться в цій ситуації".

Деталі: За фактом висловлювання міського голови слідчі поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження за ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності).

Передісторія: На щотижневій нараді 21 квітня Марцінків обурився, чому роми досі в Івано-Франківську, хоча він давав доручення правоохоронцям вивезти їх з міста.

Мер доручив вирішити це питання до вівторка і порадив правоохоронцям "запакувати" ромів.

Такі дії Марцінківа стурбували навіть США. Посольство цієї країни заявило: "Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини".

Українська правда
Теми: Івано-Франківськ поліція місцева влада скандал


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