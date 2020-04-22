Из-за скандального заявления о ромах за мэра Франковска взялась полиция

Полиция открыла уголовное производство в отношении мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива из-за его высказывания относительно ромов, которых он не хочет видеть в городе.

Источник: сайт Нацполиции со ссылкой на главу ведомства Игоря Клименко

Прямая речь: "Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию. Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили. Убежден, что следователи полиции во время досудебного расследования подробно разберутся в этой ситуации".

Детали: По факту высказывания мэра следователи полиции Ивано-Франковской области начали уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности).

Предыстория: На еженедельном совещании 21 апреля Марцинкив возмутился, почему цыгане до сих пор в Ивано-Франковске, хотя он давал поручение правоохранителям вывезти их из города.

Мэр поручил решить этот вопрос до вторника и посоветовал правоохранителям "запаковать" ромов.

Такие действия Марцинкива обеспокоили даже США. Посольство этой страны заявило: "Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснения ромов со стороны мэра Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека".