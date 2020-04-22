Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за скандального заявления о ромах за мэра Франковска взялась полиция

Среда, 22 апреля 2020, 21:08
Из-за скандального заявления о ромах за мэра Франковска взялась полиция

Полиция открыла уголовное производство в отношении мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива из-за его высказывания относительно ромов, которых он не хочет видеть в городе.

Источник: сайт Нацполиции со ссылкой на главу ведомства Игоря Клименко

Прямая речь: "Недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды. Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию. Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили. Убежден, что следователи полиции во время досудебного расследования подробно разберутся в этой ситуации".

Детали: По факту высказывания мэра следователи полиции Ивано-Франковской области начали уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности).

Предыстория: На еженедельном совещании 21 апреля Марцинкив возмутился, почему цыгане до сих пор в Ивано-Франковске, хотя он давал поручение правоохранителям вывезти их из города.

Мэр поручил решить этот вопрос до вторника и посоветовал правоохранителям "запаковать" ромов.

Такие действия Марцинкива обеспокоили даже США. Посольство этой страны заявило: "Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснения ромов со стороны мэра Ивано-Франковска. Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека".

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковскполицияместная властьскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Ивано-Франковск
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Во Франковске произошла стрельба, есть раненый
Суд отправил под ночной домашний арест офицера НГУ, который издевался над военными
Последние новости
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
Все новости...
Реклама: