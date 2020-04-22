У "ДНР" повідомили про нібито першу смерть від COVID-19

У так званій "ДНР" заявили, що зафіксували перший летальний результат від наслідків зараження коронавірусною інфекцією.

Джерело: так зване "МОЗ "ДНР"

Деталі: Бойовики повідомляють, що пацієнт 60 років потрапив у "заклад охорони здоров'я" нібито вже в тяжкому стані з діагнозом "пневмонія".

Окупаційна влада повідомляє, що у пацієнта взяли біоматеріал для дослідження на коронавірусну інфекцію.

У "ДНР" кажуть, що на території псевдореспубліки виявлено 67 випадків зараження на коронавірус, двоє хворих одужали.

Що було раніше: 31 березня у так званій "ДНР" повідомили про перший випадок коронавірусу на окупованій території Донецької області.