У "ДНР" повідомили про нібито першу смерть від COVID-19
Середа, 22 квітня 2020, 22:08
У так званій "ДНР" заявили, що зафіксували перший летальний результат від наслідків зараження коронавірусною інфекцією.
Джерело: так зване "МОЗ "ДНР"
Деталі: Бойовики повідомляють, що пацієнт 60 років потрапив у "заклад охорони здоров'я" нібито вже в тяжкому стані з діагнозом "пневмонія".
Окупаційна влада повідомляє, що у пацієнта взяли біоматеріал для дослідження на коронавірусну інфекцію.
У "ДНР" кажуть, що на території псевдореспубліки виявлено 67 випадків зараження на коронавірус, двоє хворих одужали.
Що було раніше: 31 березня у так званій "ДНР" повідомили про перший випадок коронавірусу на окупованій території Донецької області.
Українська правда