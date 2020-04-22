В "ДНР" сообщили про якобы первую смерть от COVID-19

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Среда, 22 апреля 2020, 22:08

В так называемой "ДНР" заявили, что зафиксировали первый летальный исход от последствий заражения коронавирусной инфекцией. 

Источник: так называемый "Миндрав "ДНР"

Детали: Боевики сообщают, что пациент 60 лет поступил в "учреждение здравоохранения" якобы уже в тяжёлом состоянии с первоначальным диагнозом "пневмония".

Оккупационные власти сообщают, что у пациента произвели забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию.

В "ДНР" говорят, что на территории псевдореспублики выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших выздоровели.

Что было раньше: 31 марта в так называемой "ДНР" сообщили о первом случае коронавируса на оккупированной территории Донецкой области.

Украинская правда
Темы: оккупация Донбасс ОРДЛО коронавирус эпидемия


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