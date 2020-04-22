В "ДНР" сообщили про якобы первую смерть от COVID-19
Среда, 22 апреля 2020, 22:08
В так называемой "ДНР" заявили, что зафиксировали первый летальный исход от последствий заражения коронавирусной инфекцией.
Источник: так называемый "Миндрав "ДНР"
Детали: Боевики сообщают, что пациент 60 лет поступил в "учреждение здравоохранения" якобы уже в тяжёлом состоянии с первоначальным диагнозом "пневмония".
Оккупационные власти сообщают, что у пациента произвели забор биоматериала для исследования на коронавирусную инфекцию.
В "ДНР" говорят, что на территории псевдореспублики выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, двое заболевших выздоровели.
Что было раньше: 31 марта в так называемой "ДНР" сообщили о первом случае коронавируса на оккупированной территории Донецкой области.
Украинская правда