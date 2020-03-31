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У "ДНР" зізналися про захворювання на коронавірус

Вівторок, 31 березня 2020, 21:35
У ДНР зізналися про захворювання на коронавірус

У так званій "ДНР" повідомили про перший випадок коронавірусу на окупованій території Донецької області.

Джерело: так звана "міністр охорони здоров’я "ДНР" Ольга Долгошапко, яку цитує hromadske

Деталі: За її словами, інфікована – жінка, яка 19 березня приїхала з Москви разом з чоловіком та маленьким сином.

24 березня їй стало зле, а 29 березня вона звернулась на гарячу лінію місцевого "МОЗ".

Жінці викликали швидку допомогу, яка госпіталізувала її в інфекційне відділення. Зараз стан жінки стабільний, температури в неї немає, стверджує Долгошапко.

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Що було раніше: У ОРЛО заявили про перший випадок зараження COVID-19.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусепідеміяДонбас
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