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На Буковині виявили 87 нових заражень коронавірусом

Середа, 22 квітня 2020, 23:42
На Буковині виявили 87 нових заражень коронавірусом

Протягом середи, 22 квітня, у Чернівецькій області підтверджено ще 87 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: облдержадміністрація у Facebook

Деталі: Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1140 осіб.

Наразі в регіоні до апаратів штучної вентиляції легень підключені шестеро пацієнтів. При цьому переважна більшість недужих на коронавірус лікуються вдома.

Також в ОДА попередили, що наступної неділі, 26 квітня, доступ до всіх цвинтарів регіону обмежать. Традиційні поминальні обряди буковинців просять відкласти на період після завершення карантину.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: Протягом 21 квітня в Україні встановлено 467 нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 13 пацієнтів померли.

Загалом станом на 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, з них 174 хворих померли.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька областьжертвиCovid-2019
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