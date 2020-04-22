На Буковине обнаружили 87 новых заражений коронавирусом

В течение среды, 22 апреля, в Черновицкой области подтверждено еще 87 случаев заражения коронавирусом.

Источник: облгосадминистрация в Facebook

Детали: Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1140 человек.

Сейчас в регионе к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены шесть пациентов.

При этом подавляющее большинство больных коронавирусом лечатся дома.

Также в ОГА предупредили, что в следующее воскресенье, 26 апреля, доступ ко всем кладбищам области ограничат. Традиционные поминальные обряды буковинцев просят отложить на период после завершения карантина.

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Напомним: В течение 21 апреля в Украине установлено 467 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 13 пациентов умерли.

Всего по состоянию на 22 апреля в Украине подтверждены 6592 случая COVID-19, из них 174 больных умерли.