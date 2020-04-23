Глава ВООЗ про коронавірус: "Цей вірус буде з нами ще довго"

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Четвер, 23 квітня 2020, 00:57

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що спалахи COVID-19 продовжаться.

Джерело: Twitter ВООЗ

Пряма мова: "Більшість країн все ще знаходяться на ранніх стадіях епідемій. Деякі з країн, які пандемія торкнулася першими, тепер починають фіксувати відродження у випадках. Не помиляйтеся: нас чекає довгий шлях. Цей вірус буде з нами довго"

Що було раніше: В ВООЗ заявили, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік.

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Теми: коронавірус карантин епідемія


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