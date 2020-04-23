Глава ВООЗ про коронавірус: "Цей вірус буде з нами ще довго"
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що спалахи COVID-19 продовжаться.
Джерело: Twitter ВООЗ
Пряма мова: "Більшість країн все ще знаходяться на ранніх стадіях епідемій. Деякі з країн, які пандемія торкнулася першими, тепер починають фіксувати відродження у випадках. Не помиляйтеся: нас чекає довгий шлях. Цей вірус буде з нами довго"
Що було раніше: В ВООЗ заявили, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік.
Читайте також:
Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Що відомо про розробку вакцини проти COVID-19
Нагадаємо:
- Станом на 1:00 23 квітня у світі зафіксовано 2 628 894 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 74 191 інфікованих.