Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вакцина від коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через рік – ВООЗ

Вівторок, 14 квітня 2020, 17:29
Вакцина від коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через рік – ВООЗ

Офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс заявила, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Ми дійсно не повинні очікувати отримати вакцину, принаймні, протягом 12 місяців або довше".

Деталі: При цьому вона стверджує, що пік захворюваності ще попереду.

За її словами, кількість нових випадків COVID-19 зменшується тільки в деяких частинах Європи, включаючи Італію та Іспанію, але спалахи все ще ростуть у Великій Британії і Туреччині.

Харріс заявила, що 90% нових випадків виявляють у Європі та США, тому в світі поки що не досягли піку.

Представник ВООЗ вважає, що найголовніше встановити контроль над передачею вірусу, перш ніж починати послаблювати будь-які обмеження.

Також вона додала, що зараз Росія стала найбільшим джерелом повторного завезення коронавірусу в Китай.

За словами Харріс, наразі найбільшою загрозою для Китаю, звідки і почав пересуватися вірус, стали так звані імпортні випадки.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

Нагадаємо: 

  • У всьому світі розробляється 70 вакцин проти коронавірусу, три препарати вже проходять випробування на людях.
  • Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро заявив, що коронавірус буде вірусом, який буде переслідувати людську расу, поки не розроблять вакцину.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: охорона здоров'якоронавірусCovid-2019
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
охорона здоров'я
Новий штам COVID може спричинити ще одну хвилю пандемії – ВООЗ
Німецький міністр застряг у ліфті з Ляшком під час візиту в Україну
ВООЗ закликала Росію припинити бомбити лікарні в Україні
Останні новини
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
Усі новини...
Реклама: