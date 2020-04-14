Вакцина від коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через рік – ВООЗ

Офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс заявила, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Ми дійсно не повинні очікувати отримати вакцину, принаймні, протягом 12 місяців або довше".

Деталі: При цьому вона стверджує, що пік захворюваності ще попереду.

За її словами, кількість нових випадків COVID-19 зменшується тільки в деяких частинах Європи, включаючи Італію та Іспанію, але спалахи все ще ростуть у Великій Британії і Туреччині.

Харріс заявила, що 90% нових випадків виявляють у Європі та США, тому в світі поки що не досягли піку.

Представник ВООЗ вважає, що найголовніше встановити контроль над передачею вірусу, перш ніж починати послаблювати будь-які обмеження.

Також вона додала, що зараз Росія стала найбільшим джерелом повторного завезення коронавірусу в Китай.

За словами Харріс, наразі найбільшою загрозою для Китаю, звідки і почав пересуватися вірус, стали так звані імпортні випадки.

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