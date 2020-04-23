Глава ВОЗ о коронавирусе: "Этот вирус будет с нами еще долго"
Четверг, 23 апреля 2020, 00:57
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки COVID-19 продолжатся.
Источник: Twitter ВОЗ
Прямая речь: "Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемий. Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго".
Что было ранее: В ВОЗ заявили, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать ранее, чем через год.
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Напомним:
- По состоянию на 1:00 23 апреля в мире зафиксировано 2 628 894 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 74 191 инфицированных.