Глава ВОЗ о коронавирусе: "Этот вирус будет с нами еще долго"

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Четверг, 23 апреля 2020, 00:57

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки COVID-19 продолжатся.

Источник: Twitter ВОЗ

Прямая речь: "Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемий. Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго".

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Напомним:

Темы: коронавирус карантин эпидемия


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