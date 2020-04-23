Глава ВОЗ о коронавирусе: "Этот вирус будет с нами еще долго"

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки COVID-19 продолжатся.

Источник: Twitter ВОЗ

Прямая речь: "Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемий. Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго".

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: